Calciomercato Lazio, Maksimovic vuole restare al Napoli: l'indiscrezione

Sembrava ad un passo dall'addio al Napoli ma adesso qualcosa sembra essere cambiato per Nikola Maksimovic. Il difensore infatti ha il contratto in scadenza il 30 giugno e in queste settimane è stato accostato in maniera insistente alla Lazio che lo avrebbe voluto per rinforzare il reparto arretrato essendo anche un giocatore che conosce bene Maurizio Sarri. Stando a quanto riportato dal Corrieredellosport.it tuttavia la volontà di Maksimovic sarebbe quella di rimanere a Napoli anche se la società ad oggi non ha offerto nessun rinnovo.

