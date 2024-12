Calciomercato Lazio | Ngonge saluta il Napoli? Le ultime sull'attaccante

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli, dopo i 150 milioni spesi in estate, dovrà fare qualcosa anche a gennaio, con Conte che vuole rinforzi per quelle seconde linee che fino a oggi non sono mai state utilizzate se non in rare occasioni, come durante gli ottavi di Coppa Italia, quando l'osare gli è costato l'eliminazione dalla competizione. Il club partenopeo, quindi, si muove tra entrate e uscite, sperando di ottenere da quest'ultime un bottino con il quale coprire almeno una parte delle spese che verranno. In tal senso, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe aperto alla cessione di Cyril Ngonge, arrivato a gennaio dall'Hellas Verona, davanti al pressing di un Bologna che sarebbe intenzionato a puntare sul belga per rinforzare il proprio reparto offensivo. A spaventare i falsinei, come in estate anche la Lazio che aveva effettuato un sondaggio per il classe 2000, sarebbe la richiesta da 20 milioni di euro, ritenuta eccessiva ma che non avrebbe frenato il club emiliano, pronto a formalizzare un'offerta sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro complessivi.