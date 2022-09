Calciomercato Lazio, occhi su Diego Coppola: nuovo gioiellino del Verona

TUTTOmercatoWEB.com

Diego Coppola è il nuovo gioiellino dell' Hellas Verona. Il difensore classe 2003 che conta già sei presenze in Serie A grazie alle sue prestazioni si è fatto notare da alcuni club di Serie A. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Lazio che con il patron Setti ha ottimi rapporti, consolidati anche in questa ultima sessione di mercato con l'arrivo di Cancellieri e Casale. Al momento il cartellino di Coppola si aggira sugli 8 milioni.