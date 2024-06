Calciomercato Lazio | Offerta del Flamengo per Marcos Antonio: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Sono diversi i giocatori in rientro dal prestito che la Lazio dovrà sistemare nuovamente. Uno di questi è Marcos Antonio, che non sarà riscattato dal Paok ed è pronto a tornare nella Capitale. Di recente vi abbiamo raccontato che in Brasile si è parlato di un interesse per lui da parte del Flamengo. L'indiscrezione è stata confermata da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport: il centrocampista classe 2000 infatti avrebbe ricevuto un'offerta da parte del club e la starebbe valutando.