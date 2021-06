Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta il nome di Berardi. E Correa…

In piena notte, arriva il consueto aggiornamento quotidiano sul calciomercato della Lazio di Alfredo Pedullà. Come riportato dal giornalista, il club capitolino continua la sua ricerca agli esterni d'attacco. Serviranno più innesti in quella zona del campo per plasmare la rosa sempre più verso il 4-3-3 di Sarri. La dirigenza biancoceleste starebbe valutando anche il profilo di Domenico Berardi. L'attaccante della Nazionale, impegnato ad Euro 2020, potrebbe lasciare il Sassuolo in estate se dovesse arrivare l'offerta giusta. Sul calciatore c'è anche l'interesse del Milan e di alcuni club inglesi. La Lazio capitolino avrà bisogno anche di monetizzare. Correa resta uno dei primi sacrificabili dell'organico. Come sottolineato da Pedullà, resta da seguire la pista che potrebbe portare il Tucu al PSG.