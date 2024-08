Calciomercato Lazio | Retroscena su Cherki: voleva andare al Dortmund, ma...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Che polverone si sta alzando al Borussia Dortmund. Le tensioni interne tra il direttore tecnico Sven Mislintat, ex capo scout del BVB, con il resto della dirigenza tedesca, l'amministratore delegato Lars Ricken e il diesse Sebastian Kehl stanno facendo il giro del mondo nelle ultime ore. Da dispute sulle competenze da ricoprire a giudizi divergenti su certi trasferimenti. Esatto, centrerebbero anche dei nomi nel mirino del club giallonero. O meglio, dei contrasti interni ai vertici della società tedesca. Da Waldemar Anton, Pascal Gross e Yan Couto, passando per Maximilian Beier, su cui il BVB lavorerà a pieno ritmo questa settimana. Ma il profilo terminato nel tritacarne, nonché potenziale acquisto del Borussia Dortmund ormai saltato, è quello di Rayan Cherki, obiettivo della Lazio.

La stella francese dell'Olympique Lione, classe 2003, stando alle informazioni raccolte da Sky Sports DE voleva trasferirsi a Dortmund. Ma i rumors emersi all'interno del club dicono che non tutti i dirigenti fossero completamente convinti del giocatore e che addirittura ci sia stata una discussione tra Mislintat e l'allenatore Nuri Sahin. Lì il rapporto tra i due si sarebbe incrinato, con il neo tecnico ed ex centrocampista giallonero che non ha per nulla gradito la presenza del direttore tecnico in una sessione di allenamento quattro settimane fa. Oltre ad aver affiancato il CEO Lars Ricken in pubblico.