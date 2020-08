Calciomercato Lazio: sondaggio dell’Atalanta per Fares, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO - La trattativa tra Lazio e Spal per Fares prosegue e i biancocelesti sono a un passo dall’acquisto dell’esterno francese naturalizzato algerino. Anche l’Atalanta si era interessata al calciatore come possibile sostituto di Castagne che potrebbe lasciare Bergamo in questa sessione di calciomercato con destinazione Premier. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Fares è sempre piaciuto alla Dea che però non si è mai mossa concretamente per lui. Qualora dovesse uscire il belga, la squadra di Gasperini, vista anche la fase avanzata della trattativa tra l'esterno e la Lazio, potrebbe cambiare obiettivo e virare decisa sul rilancio di Alessandro Florenzi. L'esterno della Roma è appena tornato dal prestito al Valencia, ma appare destinato a lasciare Trigoria.

