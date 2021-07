Calciomercato Lazio, spunta il nome di Kamara. E il Marsiglia valuta Escalante...

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - Alla Lazio piace Kamara. E al Marsiglia piace... Escalante. Alfredo Pedullà aggiunge l'interesse del club francese nei confronti dell'argentino biancoceleste, arrivato nell'estate del 2020 e legato ai capitolini da un contratto che scadrà nel 2024. Chiaramente, nel caso in cui l'operazione andasse in porto, ci vorrebbe un congruo conguaglio. Per ora si parla di sondaggi, ma la situazione è da monitorare.

CALCIOMERCATO LAZIO - Spunta un nuovo nome il centrocampo della Lazio. Come riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Boubacar Kamara. Il centrocampista classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha accettato il rinnovo con il Marsiglia. La società francese dunque potrebbe pensare di vederlo subito per non perderlo a zero il prossimo anno. Sul calciatore c'è anche un altro club di Serie A. Si tratta del Milan che cerca rinforzi in mediana in vista dell'impegno Champions del prossimo anno. Il giovane, cresciuto nelle giovanili dell'OM, vanta già 96 presenze in Ligue 1 e 5 in Champions League. Da mediano o da mezzala, può essere il nome giusto per la nuova mediana di Sarri.