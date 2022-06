Calciomercato Lazio, su Escalante un altro club della Liga

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le prestazioni di Gonzalo Escalante all’Alaves hanno attirato l’attenzione di diverse squadre spagnole. Dopo l’interesse già palesato dal Cadice, stando a quanto riportato dal portale iberico Grada 3 anche il Valencia avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista di proprietà della Lazio senza però avanzare un’offerta ufficiale. Nonostante la sua duttilità tattica non fa parte del progetto tecnico di Sarri, che fin dall’inizio della sua avventura romana non lo hai mai preso troppo in considerazione. Si tratta quindi di un esubero che può tornare utile per rimpinguare un po’ le casse biancocelesti che lo valuta intorno ai 3 milioni di euro.