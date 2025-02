Calciomercato Lazio | Tchaouna, la società ha deciso il suo futuro: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Loum Tchaouna è l'argomento caldo dell'ultimo giorno di mercato in casa Lazio. L'esterno francese negli ultimi giorni è finito nel mirino di molte squadre in Italia, ma soprattutto all'estero e in particolar modo del PSV Eindhoven che nella giornata di ieri ha messo sul piatto un'offerta importante per assicurarsi il suo cartellino, ma ritenuta insufficiente dalla società. La stessa società che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, avrebbe deciso a poco meno di otto ore dal gong finale, di trattenere l'esterno classe 2003, chiudendo ogni spiraglio di trattativa. Nonostante il gradimento nei confronti di Cyril Ngonge, infatti, la Lazio non sembrerebbe avere alcuna intenzione di lasciar partire Tchaouna, soprattutto a determinate cifre, e, anzi, vorrebbe dar continuità alla scelta fatta in estate, trattenendo l'ex Salernitana nella Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.