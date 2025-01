Calciomercato Lazio | Tchatchoua nel mirino dei biancocelesti: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio non è solo a caccia di un centrocampista, con Fazzini e Casadei che sono i due nomi in pole per i biancocelesti, ma inizia a guardare già a quest'estate. Il contratto di Adam Marusic è in scadenza, all'interno è presente un'opzione di rinnovo bilaterale fino al 2026 che però, secondo quanto riporta Il Messaggero, nessuna delle due parti sarebbe intenzionata a prendere in considerazione, ragion per cui sarà necessario sedersi al tavolo per buttare giù i termini di un nuovo accordo. Intanto, però, da Formello si guardano intorno e l'occhio sarebbe caduto su Jackson Tchatchoua dell'Hellas Verona. Il terzino camerunense, nato in Belgio, è tra le grandi sorprese degli scaligeri, con un inizio di stagione nel corso del quale ha realizzato 1 gol e 2 assist. Dotato di grande tecnica e spinta, sarebbe finito nel mirino dei biancoceleti che potrebbero già avviare una trattativa per assicurarselo in estate.