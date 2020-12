Calciomercato Lazio, tutti i nomi per la fascia sinistra e non solo

Manca poco all'apertura del mercato di gennaio e la Lazio potrebbe muoversi per acquistare un esterno sinistro. Molto dipenderà dalle condizioni di Lulic che da tempo sta tentando di recuperare dall'infortunio alla caviglia e tornare a disposizione di Inzaghi. Se dovesse farcela, e questa settimana sarà decisiva per capirlo, la società potrebbe decidere di non intervenire sul mercato. In caso contrario invece sono diversi i nomi sul taccuino di Igli Tare.

I NOMI - Tra tutte, la strada più percorribile pare essere quella che porta a Ricca del Bruges anche per una questione economica. L'uruguaiano potrebbe approdare nella Capitale per un prezzo che si aggira sui 5 milioni di euro, ma per ora nessun passo in tal senso è stato ancora compiuto. Bradaric del Lille è un profilo che piace ma il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, prezzo decisamente troppo elevato soprattutto per il mercato di riparazione. Nelle ultime ore poi si sono fatti i nomi di Augello e Lazovic, calciatori di cui rispettivamente Sampdoria e Verona non vorrebbero privarsi e che difficilmente partiranno in questa sessione di mercato. Discorso simile per Biraghi della Fiorentina, con i viola che potrebbero aprire ad uno scambio con Caicedo anche se la Lazio non vuole privarsi del suo attaccante ecuadoregno. Infine per la difesa resta Izzo il nome più caldo, anche se i rapporti tra Lotito e Cairo sono tutt'altro che distesi. Per acquistare un over, inoltre, l'indice di liquidità impone che la Lazio debba prima cedere. Vavro potrebbe essere il sacrificabile, anche se non rientra nelle liste per campionato e Champions. A quel punto un altro giocatore, ad esempio Djavan Anderson, dovrebbe far posto in lista all'eventuale nuovo acquisto, mentre il problema non si porrebbe se i biancocelesti dovessero acquistare un under 21.