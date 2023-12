Calciomercato Roma, un big potrebbe lasciare: ecco di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi sono in programma le ultime sei gare valide per la diciottesima giornata, poi si tornerà in campo nel 2024. L'inizio del nuovo anno coincide con l'apertura della finestra di mercato invernale e alcune situazioni cominciano a muoversi. In casa Roma, alcuni big potrebbero lasciare. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la società giallorossa è Leonardo Spinazzola. Secondo Sky Sport, l'esterno sarebbe vicino all'addio. Il classe '93 è in scadenza a giugno 2024 e, in assenza di rinnovo, dal 1 febbraio 2024 potrebbe firmare con una nuova squadra. Per questa ragione, la società capitolina potrebbe monetizzare la sua cessione nell'ultima finestra utile prima dello svincolo del giocatore. Il profilo di Spinazzola secondo l'emittente satellitare suscita interesse in Turchia, dove il Galatasaray avrebbe effettuato un sondaggio, per l'esterno giallorosso, che in questa stagione ha totalizzato 15 presenze, condite da un gol e due assist. L'esterno ex Juve ha estimatori anche nella Saudi League dove piace in particolare Al Shabab.