DIRETTA - Calciomercato Lazio, Queiros colpo last minute per la difesa e sullo sfondo...

Con molta probabilità il mercato della Lazio in entrata si è chiuso con l'arrivo di Andreas Pereira. Non è detto però che la società, vista la situazione molto problematica in difesa non decida di fare un colpo last minute per rinforzare il reparto arretrato. In questo momento in pole c'è un giocatore: Diogo Queiros gioiellino del Porto classe 1999. Sarebbe una buona opportunità essendo il calciatore un Under 22 che quindi potrebbe essere inserito senza problemi. Sullo sfondo come riporta Il Tempo rimangono anche le suggestioni legate a Mustafi (15 milioni il costo del suo cartellino) e a Garay (svincolato) due profili che in questi mesi sono stati attenzionati. dal club biancoceleste In questo caso però servirebbe un'uscita oppure una riduzione ulteriore della lista.

