Lazio, Pastorello: "Candreva fondamentale per la Salernitana, ma in futuro..."

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Antonio Candreva è stato uno dei giocatori più importanti della Lazio degli ultimi anni. L'esterno oggi veste la maglia della Salernitana e da qualche anno sta dando il suo contributo alla causa granata. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'agente Federico Pastorello ha parlato così del suo futuro:

"Quest’anno farà 36 anni ma penso che possa giocare oltre i 40 per la vita che fa. Sta soffrendo molto per questa stagione con la Salernitana, lui era abituato a giocare per altri traguardi e trovarsi in questa situazione lo fa stare male. Il momento è difficile, Pippo Inzaghi ha un incarico difficile. Lui si mette a disposizione dell’allenatore, poi sta al mister decidere la formazione. Credo che sia impossibile pensare di salvarsi senza Candreva ma magari in certi contesti giocatori di qualità servono meno. Siamo legati a De Sanctis, Iervolino e Inzaghi e vedremo cosa succederà da qui a gennaio per capire poi come muoversi. Dopo il miracolo di due anni fa e la bella annata dell’anno scorso dispiace vedere la Salernitana così".

RINNOVO IN CASO DI SALVEZZA? - "È un’estensione automatica ma se non dovesse arrivare la salvezza Antonio andrebbe via. Non escludo nulla comunque a gennaio, il dialogo è sereno. Il pensiero di Candreva è quello di fare punti con la Salernitana, poi vedremo con il mercato aperto cosa succederà".