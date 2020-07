Mercato, Yilmaz saluta il Besiktas: su di lui forte interesse del Lille

È finita oggi l’avventura di Burak Yilmaz al Besiktas. L’attaccante ha salutato squadra e staff e adesso è pronto per una nuova avventura che sarà presumibilmente in Francia. Sul calciatore c’è infatti il forte interesse del Lille. In passato il turco fu vicinissimo alla Serie A e in particolare modo alla Lazio rendendosi protagonista di un vero e proprio tormentone estivo che però alla fine non si concluse in modo positivo.

