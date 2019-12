Abbate: "Lazio da scudetto? Mi sorprendono allenatori come Capello..."

La Lazio continua a far sognare i propri tifosi, ora sarà necessario concentrarsi sul prossimo obiettivo. Ai microfoni di Radiosoei è intervenuto Abbate, giornalista de Il Messaggero: "Lazio da scudetto? Mi sorprendono le dichiarazioni di grandi mister come Capello che non comprendono che la rosa della Lazio è corta, non puoi giocare tutte le prossime gare con soli 13-14 giocatori di livello. Lulic&Co stanno rispondendo alla grande a questa pressione al rovescio che vorrebbe la Lazio in corsa per il tricolore. Quella che mi ha sopreso è stato il modo nel quale la Lazio ha battuto la Juventus, i bianconeri hanno giocato un grande primo tempo al quale i biancocelesti hanno risposto da squadra matura. Immobile è stato stratosferico in questo campionato ma Luis Alberto gira e rigira la Lazio come vuole. Credevo fosse fondamentale come altri giocatori, in tal senso è stato bravissimo Inzaghi ad opporsi a qualsiasi ipotesi di cessione dello spagnolo. Nel primo tempo ha sofferto i ritmi alti ma ha risposto alzando la velocità di pensiero restando lucido"