Allenatore Lazio, Pedullà: "Sarri è più di una suggestione, può svilupparsi..."

La Lazio pensa anche a Maurizio Sarri. C’è pure l’ex Juventus nel casting di Lotito per la panchina biancoceleste dopo l’addio di Inzaghi. Voci, per ora. Voci che dovranno trovare poi conferma nei prossimi giorni. Ma a dare ulteriore credibilità a questa pista ci ha pensato Alfredo Pedullà che, in diretta su Sportitalia, ha parlato così: “Sarri e la Lazio è già più di una suggestione, ma senza ancora incontri. Aspettiamo fine maggio per la penale di Sarri in modo tale da non fare cominciare nuovo contratto”. Sarri è infatti ancora legato alla Juve e nel contratto è presente una clausola che obbliga la Juve a pagare una penale da 2,5 milioni di euro se l’accordo non dovesse essere rinnovato fino al 2022. Come evidentemente accadrà. Continua poi Pedullà che è uno dei giornalisti più vicini alle vicende del tecnico ex Chelsea: “Sarri ha avuto delle situazioni in Inghilterra o all'estero, ma la Lazio può diventare più di una suggestione. Il club biancoceleste è intrigato, parliamo di cifre più basse rispetto al solito ingaggio da 4 milioni. Italiano ha incontrato lo Spezia ed è stato proficuo, ha ottenuto carta bianca sul mercato e lui vuole fare bene con la nuova società. A Sarri piace l'organico della Lazio, magari con due o tre ritocchi importanti. La vendiamo come qualcosa in più di una suggestione, un intrigo che può svilupparsi nei prossimi giorni”. Non resta che attendere.