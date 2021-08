Ardea, tromba d’aria improvvisa in spiaggia: bagnanti in pericolo – VIDEO

La natura si sta ribellando. In questi giorni molti eventi naturali, tra incendi, nubifragi e caldo torrido, stanno mettendo in ginocchio l'Italia e non solo. L'ultimo è avvenuto sul litorale laziale, tra Ardea e Tor San Lorenzo: una tromba d'aria si è scatenata improvvisamente in spiaggia mettendo in pericolo i bagnanti presenti.

