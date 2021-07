Assocalciatori: "Stop alla campagna diffamatoria nei confronti degli azzurri"

Ha fatto molto discutere la decisione presa dalla nazionale di Mancini di non inginocchiarsi contro il razzismo. Scelta presa nella partita contro l'Austria a Wembley. L'Italia domani - nella gara valida per i quarti di finale - si inginocchierà soltanto se lo faranno anche gli avversari belgi: solo per solidarietà e non per la campagna in sè. In merito a questa situazione, l'Assocalciatori ha lasciato una dichiarazione all'ANSA prendendo una dura presa di posizione: "Stop alla "campagna diffamatoria" nei confronti degli azzurri sul tema del razzismo e dell'inginocchiamento agli Europei." L'Aic ha aggiunto: "Stigmatizziamo senza alcuna riserva la campagna diffamatoria e strumentale svolta nei confronti dei giocatori della nazionale italiana. Tutti gli azzurri sono nostri iscritti, tutti hanno prestato volto e immagine rendendosi diretti protagonisti nelle numerose iniziative contro ogni forma di razzismo e discriminazione che da anni portiamo avanti insieme a decine di organizzazioni e associazioni impegnate sul tema".

