Atalanta, Scalvini: "Pensavamo di esser cresciuti difensivamente, poi contro la Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta, senza competizioni europee, ha iniziato molto bene il suo campionato, rivelandosi una squadra complessa da fermare. L'unica squadra in grado di batterla in questo campionato è stata la Lazio, grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson. Nella sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore centrale classe 2003 Giorgio Scalvini è tornato a parlare di quella partita: "Che lezione è stata la sconfitta con la Lazio? Difensivamente pensavamo di essere cresciuti, e invece non si finisce mai di migliorare: soprattutto i tempi dell’anticipo nella riaggressione per il recupero palla. E con il Napoli servirà..."