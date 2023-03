Az, Pavlidis: "L'andata non conta, la Lazio non viene qui per turismo"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

ALKMAAR - Vangelis Pavlidis insieme all'allenatore Jansen nella conferenza alla vigilia di Az-Lazio. L'attaccante greco ha colpito all'Olimpico firmando il gol del momentaneo pareggio. Finora per lui sono state 18 le reti in stagione (in 27 partite). Sicuramente il cliente più scomodo per la difesa biancoceleste.

Come vedi la gara di domani?

"Certamente sarà complicata. Anche la Lazio avrà grandi aspettative, abbiamo vinto all'andata, ma il 2-1 dell'andata non conta più niente. Giocheremo per vincere".

Sorpreso della vittoria all'andata?

"No, ce l'aspettavamo. In campionato e in Europa giochiamo un bel calcio, comunque domani sarà difficile, è una nuova partita che inizia dallo 0-0".

I primi 20 minuti a Roma sono stati difficilissimi: colpa del nervosismo?

"Forse sì, eravamo nervosi, la Lazio ci pressava molto, poi abbiamo cominciato a giocare meglio".

Che Lazio ti aspetti domani?

"La Lazio sarà più pronta rispetto alla settimana scorsa, sarà forse ancora più difficile, ora sanno come giochiamo. Lo stadio sarà esaurito, non vediamo l'ora di giocare. Quest'anno siamo più pronti rispetto all'anno scorso in Europa, lo dimostreremo".

Sono possibili i paragoni tra te e Luis Suarez?

"No, Suarez è un top player, io sono ancora giovane. È un mio idolo, ma non sono paragonabile a lui".

Tatticamente che partita verrà fuori?

"La Lazio verrà qui per vincere, ci presseranno, ma non sapiamo bene come giocheranno. Guardiamo a noi stessi. Dobbiamo evitare l'inizio visto all'Olimpico, ci interessa soprattutto il nostro modo di giocare".

In Italia la Conference League non è troppo considerata, secondo te perché? Ti piace la Serie A?

"Non so cosa pensano gli italiani della Conference, la Roma l'anno scorso comunque ha vinto il trofeo. Penso che verranno qui per vincere e non per visitare l'Olanda. La Serie A è una dei migliori campionati, ci so squadre sono forti, la Lazio è riuscita a battere il Napoli".

Cosa pensi della difesa della Lazio? All'andata sei riuscito a segnare.

Tutte le partite sono differenti, la Lazio sta facendo molto bene in campionato, è terza, hanno centrato tanti clean sheet, in Europa è una delle migliori difese. All'andata bbiamo avuto due-tre oppportunità e le abbiamo sfruttate, serve anche un pizzico di fortuna".

Chi apprezzi di più tra i giocatori della Lazio?

La Lazio ha tanti giocatori forti, Immobile non ci sarà nemmeno domani. Posso dire Pedro, Luis Alberto, Milinkovic, davanti sono tutti pericolosi. Se devo dirne uno, dico Immobile tra i tanti".