Bayern Monaco, Lewandowski parla chiaro: "Io l'attaccante più completo di questa stagione"

Volge al termine il 2020 e dunque è tempo di bilanci. Ciro Immobile e Robert Lewandowki sono stati i due attaccanti più prolifici della passata stagione, con il bomber della Lazio che si è assicurato la Scarpa d'Oro grazie ai suoi 36 gol. Il polacco è stato invece eletto miglior giocatore dell'anno dalla FIFA e ora si sta godendo il premio: "Se guardiamo i numeri dell'ultimo anno e delle ultime stagioni, penso che per rendimento e gol fatti sono andato abbastanza bene, ma non sono allo stesso tavolo di Messi e Ronaldo" - ha dichiarato ai microfoni di France Football la punta del Bayern Monaco, che ha poi aggiunto - "In questa stagione penso di esser stato l'attaccante più completo al mondo. Con la massima umiltà, perché comunque si dipende sempre dalla squadra e nessuno è immune da un calo o da un infortunio. Ma devo dire che per me è indifferente essere il migliore oppure no oggi. Conta esserlo a fine stagione."

