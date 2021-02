Bologna - Lazio, importante striscia positiva per i biancocelesti. E al Dall'Ara fioccano gol...

I presupposti per fare bene al Dall'Ara contro il Bologna ci sono tutti e le statistiche lo confermano. La Lazio non perde contro i felsinei da 14 partite e in territorio nemico l'ultima sconfitta risale al 2011. Anche in zona gol i biancocelesti sono in un ottimo momento dato che vanno in rete da 19 gare consecutive in campionato e nelle ultime 5 trasferte in casa dei rossoblù hanno sempre segnato almeno due gol. Il bilancio tra i due tecnici è a favore di Simone Inzaghi, sconfitto solo una volta nei 7 precedenti totali da Mihajlovic. Di seguito tutte le statistiche dell'incontro.

- Sono 153 i precedenti totali tra le due squadre e il bilancio è piuttosto in equilibrio: 54 vittorie per la Lazio, 56 per il Bologna e 43 pareggi.

- Nelle 76 gare giocate al Dall'Ara, la Lazio ha collezionato 16 vittorie, 19 pareggi e 41 sconfitte. I biancocelesti vengono però da 8 risultati utili consecutivi in casa dei felsinei (4 vittorie e 4 pareggi).

- Nel computo complessivo la Lazio viene da 14 risultati utili consecutivi (7 vittorie e 7 pareggi) contro il Bologna. I rossoblù hanno una striscia negativa aperta più lunga solamente contro la Juventus (17). L'ultima sconfitta registrata dai biancocelesti è l'1-3 dell'11 marzo 2012, che è anche l'unica subita in casa dai biancocelsti negli ultimi 23 anni contro i felsinei.

- Risale all'anno prima, il 2011, l'ultima sconfitta incassata in casa del Bologna dalla Lazio. Anche in quel caso il passivo fu di 3-1 con i gol di Floccari per i biancocelesti e Gaston Ramirez e Di Vaio (doppietta) per i rossoblù.

- Dalla stagione 2011/12 in avanti il Bologna non è riuscito a segnare in cinque sfide casalinghe su otto contro la Lazio in campionato: solo contro la Juventus (sei) ha mancato il gol in più gare interne nel periodo.

- Nelle ultime 5 trasferte in casa del Bologna la Lazio ha sempre segnato 2 gol e in generale va a segno contro gli emiliani da 12 partite consecutive.

- La Lazio ha trovato la rete per 19 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal 1993 e ha fatto meglio solamente nel 1956 (21).

- Il Bologna ha subito 37 gol finora in campionato e dopo 23 partite in Serie A ha fatto peggio solamente in tre occasioni: 41 nel 1949/50, 41 nel 1955/56 e 39 nel 2013/14.

- La vittoria più larga dei capitolini risale al 21 novembre 1948, partita conclusa sul risultato di 8-2. Segue il 6-0 del 5 maggio 2013, con Klose protagonista assoluto poiché autore di 5 gol. Il migliore risultato ottenuto in trasferta risale alla stagione 51/51 quando i biancocelesti vinsero per 4-2.

- Sono 7 i precedenti tra Inzaghi e Mihajlovic, 3 con il serbo sulla panchina del Torino e 4 su quella del Bologna. In totale 3 pareggi, 3 vittorie e una sconfitta per Inzaghi.

- Nei 9 precedenti in cui ha incontrato il Bologna da quando siede sulla panchina della Lazio, Inzaghi non è mai uscito sconfitto: 5 vittorie e 4 pareggi il bilancio.

- Sinisa Mihajlovic ha affrontato la Lazio da allenatore 18 volte. Il bilancio non gli sorride affatto: 3 sole le vittorie, 5 i pareggi e 10 le sconfitte.

- Ciro Immobile ha segnato 7 gol al Bologna di cui 6 da quando veste la maglia della Lazio. L'attaccante partenopeo è attualmente a caccia del suo 150° gol in Serie A.

- La Lazio ha perso l’ultima trasferta di Serie A, contro l’Inter: i biancocelesti non perdono due gare esterne di fila nel massimo campionato da settembre 2019.

- La Lazio ha segnato tre gol su calcio di punizione diretta in questo campionato, tanti quanti ne ha fatti il Bologna dal 2019 a oggi.

- Simone Inzaghi ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie in 182 partite di Serie A: tra gli allenatori che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria solo Conte (145) e Sarri (169) hanno fatto meglio.

- Luis Alberto ha segnato un gol in più rispetto a tutto lo scorso campionato (7 vs 6), ma è ancora fermo a zero passaggi vincenti, mentre nella Serie A 2019/20 è arrivato a 15. Il suo compagno di squadra Sergej Milinkovic-Savic ha invece fornito sette assist, tanti quanti nelle precedenti due stagioni insieme.

- Contro il Bologna Senad Lulic ha segnato il suo primo gol in Serie A: era il 23 ottobre 2011 e il bosniaco siglò il gol del definitivo 2-0 in favore dei biancocelesti. Stesso discorso anche per Luiz Felipe che ha trovato la sua prima rete italiana il 26 dicembre 2018 proprio al Dall'Ara.

- Milinkovic-Savic ha esordito in Serie A proprio contro il Bologna. Era il 22 agosto 2015 e Pioli, allora tecnico biancoceleste, lo inserì al minuto 61 al posto di Lulic. Quattro giorni prima c'era stato il suo esordio assoluto con la Lazio nei preliminari di Champions League contro il Bayer Leverkusen.