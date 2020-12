Borussia Dormund - Lazio, Tare: "Spero nel colpaccio stasera. Peruzzi non è mai andato via"

Prima che Lazio e Borussia Dortmund scendano in campo, il DS Tare è intervenuto a Sky Sport per parlare di questa importante sfida: "Come ho detto prima a Sky Germania, ritorno con grande piacere qui dove ho passato 9 anni che mi hanno aiutato molto anche nelle esperienze successive. Haaland sarà il più forte centravanti in Europa per i prossimi 10 anni ed è un vantaggio che stasera non giochi. Stasera vogliamo vincere e la sua assenza, come quelle di qualche altro giocatore come Emre Can o Mounier sono pesanti e le dobbiamo sfruttare per raggiungere il primo posto nel girone".

PASSAGGIO DEL TURNO - "Spero in un colpo già questa sera, piuttosto che andarci a giocare la qualificazione settimana prossima. Se riuscissimo a ripetere la gara dell'andata abbiamo grandi possibilità di vincere. Il loro sistema di gioco è molto interessante e aggressivo e stasera sarà un bellissimo spettacolo".

PERUZZI - "Lui non è mai andato via. Ci sono state delle discussioni all'ordine del giorno. A Roma le cose vengono un po' ingrandite. Ero sicuro della sua permanenza, per noi è fondamentale: la sua esperienza e il suo modo di stare all'interno del gruppo sono importanti. Siamo contenti che si sia risolto tutto".