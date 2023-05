Bundesliga, suicidio del Borussia Dortmund: il Bayern è campione un'altra volta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pomeriggio che passerà alla storia del calcio tedesco, quello che ha sancito l'11° Meisterschale consecutivo del Bayern Monaco. Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida decisiva contro il Mainz forte dei due punti di vantaggio sui bavaresi e deve affrontare una squadra che è senza obiettivi e reduce da 4 ko consecutivi. La paura di vincere e interrompere la dittatura del Bayern è troppa. I gialloneri fanno 2-2 in un Signal Iduna Park bollente. Nel frattempo i bavaresi vincono sul campo del Colonia grazie a un gol nel finale di Musiala che vale il sorpasso in classifica proprio sul gong. il Bayern è campione di Germania per la 33ª volta nella sua storia, ancora una beffa atroce per il Borussia.