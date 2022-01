Cadore | L'incidente sul Ponte e la richiesta di modifica

Auronzo di Cadore e il Cadore in generale sono nel cuore dei tifosi della Lazio. Alla cronaca italiana è giunta alla ribalta in questi giorni la notizia relativa a un brussimo incidente avvenuto in data 3 gennaio sul Ponte di Cadore, in direzione Pieve di Cadore, ben conosciuto dai sostenitori biancocelesti. La gente del luogo, in seguito al sinistro, che fa da eco a quello avvenuto il 10 settembre quando trovò la morte un 19enne del posto, chiede una modifica della viabilità, con la scomparsa della corsia di sorpasso in discesa. Il sinistro in questione, che pone l'accento anche sulla pericolosità del sorpasso in curva, con la perdita del punto di corda, ha portato a 2 feriti. La Jaguar del 21enne di Ferrari alla guida per fortuna si è schiantata nei pochi secondi in cui non transitavano veicoli dal senso opposto. La richiesta è stata inoltrata all'ANAS. > CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INCIDENTE O SCORRI A FINE ARTICOLO <