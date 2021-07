Cagliari, il ds Capozzucca smentisce: "Mai parlato con Tare di Fares"

Mohamed Fares sembra essere sempre più vicino a lasciare la Lazio. L'algerino in questa stagione con l'aquila sul petto non ha convinto e in questi giorni è spuntato l'interesse di Cagliari e Torino per il calciatore. A smentire però una trattativa con la Lazio è il direttore sportivo dei sardi Stefano Capozucca che così ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Non ho mai parlato con Tare di Fares che è un giocatore che comunque apprezziamo. Non c’è però mai stata una trattativa con la Lazio. Ho letto sui giornali di un possibile scambio con Lykogiannis, ma penso sia di più una fantasia mediatica o magari una voce messa in giro dai procuratori”.

