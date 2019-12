Cagliari, Maran: "Lazio squadra forte, si gioca lo scudetto con Inter e Juventus"

Cagliari ko, nei minuti di recupero la Lazio è riuscita a ribaltare una partita che sembrava essere ormai persa. Ai microfoni di Sky è intervenuto l'allenatore del club sardo Maran: “Se avessimo chiuso la gara prima, parleremmo di una gara diversa. Loro prima del gol non hanno fatto granché, ricordo un tiro di Immobile nel primo tempo. Abbiamo creato molto di più della Lazio. Quello che abbiamo costruito è tanto, i ragazzi hanno fatto una bella partita. Nel finale sono arrivate due reti, nei minuti di recupero. Il tempo oltre il limite dovrebbe essere assegnato in base a quanto tempo si è perso effettivamente in campo. Se il regolamento è questo, spero venga applicato sempre. Siamo amareggiati ma consapevoli che dobbiamo continuare così. Quando giochi contro una squadra come la Lazio, difficile da attaccare, e crei così tante occasioni devi essere contento. Di fronte c’era una compagine competitiva, che non ha mollato fino allo scadere".

L'allenatore del Cagliari è intervenuto anche in conferenza stampa: "La Lazio ha tirato in porta due volte, con sei chance del Cagliari davanti a Strakosha. Abbiamo creato molto di più senza chiudere la partita. Dopo l'ultimo cambio abbiamo perso Cacciatore per infortunio ed è venuta fuori questa partita. Nei minuti di recupero vedo tanta fiscalità, ci sono diverse partite col Var che non finiscono con un extratime così largo. Dobbiamo prendere esempio da partite come questa, dove l'applicazione ci ha portato a mostrare grandi contenuti contro una squadra che ha fatto otto successi consecutivi. Fino al 90' abbiamo concesso pochissimo, eravamo riusciti a fare la partita che volevamo con coraggio a potercela giocare fino alla fine. Resta tanta rabbia da portare dietro fino a sabato. Lazio più fresca? Loro non avevano titolari in Europa League, poi noi abbiamo corso tanto. Se non ci rendiamo conto delle potenzialità della Lazio che si gioca lo scudetto con Juve e Inter dimentichiamo un passaggio. Dovevamo avere tanto spirito di sacrificio per andare incontro alla loro forza".