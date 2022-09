CALCIO - Morto Bruno Bolchi: l'ex allenatore dell'Inter aveva 82 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Grave lutto per il mondo del calcio. Nella serata di ieri in una clinica di Firenze è venuto a mancare Bruno Bolchi ex calciatore ed allenatore. Si è spento all'età di 82 anni dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi. Nato a Milano il 21 febbraio del 1940 da tempo viveva a Pieve a Nievole in provincia di Pistoia.

Nel corso della sua carriera da giocatore ha vinto lo scudetto con l'Inter nel 1963 mentre da allenatore centrò due storiche promozioni consecutive con il Bari dalla Serie C1 alla Serie A negli anni '80. Era soprannominato Maciste per via del suo fisico imponente. Un appellativo che risale ai tempi in cui ha vestito la maglia nerazzurra. Fu inoltre il primo calciatore ad apparire sulle figurine Panini nel lontano 1961.