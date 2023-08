Calciomercato| Ibanez verso l'Arabia, i tifosi della Lazio ironizzano: "Non ci lasciare"

CALCIOMERCATO ROMA - Roger ibanez è vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Per il difensore brasiliano della Roma è arrivata una proposta irrinunciabile dalla Saudi League con l'Al-Ahli che ha messo sul piatto 35 milioni di euro per i giallorossi (25 di quota fissa e 10 di bonus), mentre per il difensore un contratto da 9 milioni di euro a stagione. I giallorossi vorrebbero più soldi di parte fissa e meno di bonus, ma l'operazione va avanti e c'è la volontà di chiuderla nei prossimi giorni. La notizia è arrivata ed è stata commentata sui social. Molti tifosi della Lazio si sono esposti in modo ironico ricordando i tanti errori del difensore nei derby. "Dopo Sergio, l'Arabia ci porta via anche Roger", "Ibanez non te ne andare" e "Ma può partire dopo i due derby?" sono i commenti più frequenti sulla vicenda. Non rimane che attendere per capire se l'affare andrà in porto e come reagiranno i social a questo distacco.