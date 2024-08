Calciomercato Juve| Koop e Gonzalez più vicini: tutte le novità

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve continua a lavorare sul mercato per completare la squadra a disposizione di Thiago Motta. La dirigenza bianconera sta provando a chiudere per Nico Gonzalez dalla Fiorentina e Teum Koopmeiners dall'Atalanta.

Il club bianconero, come riporta il Corriere dello Sport, ha l'accordo con Nico Gonzalez per un quadriennale da 3.7 milioni all'anno fino al 2029, ma deve ancora trovare l'accordo con la Fiorentina. Il club gigliato, dopo l'acquisto di Gudmundsson è pronto a sedersi a un tavolo e ascoltare le offerte per l'esterno argentino che non è stato convocato per la prima di campionato a Parma.

Per quanto concerne la trattativa Koopmeneirs, la Juve ha già l'accordo con il centrocampista olandese, ma non ha ancora trovato la quadra con l'Atalanta per chiudere l'operazione.

Il ds Giuntoli nei giorni scorsi, secondo il quotidiano sportivo romano, ha fatto recapitare all'Atalanta un'offerta da 52 milioni di euro pìù 7 di bonus. Molto vicini ai 60 milioni richiesti dal club bergamasco. Ma come per la Fiorentina, il club lombardo deve trovare il sostituto di Koop prima di definire la sua cessione: l'Atalanta come sostituti sta trattando O'Riley del Celtic e Samardzic dell'Udinese. Solo quando avrà chiuso una delle due operazioni potrà dare il via libera alla cessione di Koopmeiners alla Juventus. Nel frattempo il centrocampista olandese attende e spera di poter cominciare presto la nuova avventura alla corte di Thiago Motta.