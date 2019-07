Calciomercato Lazio, Bruno Longhi: "Lazzari è un grande colpo!"

Bruno Longhi, voce storica delle telecronache sportive, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del calciomercato delle squadre di Serie A. Tra le altre, anche la Lazio ha battutto il primo colpo della campagna acquisti estiva con l'arrivo di Manuel Lazzari. Ecco cosa ne pensa il noto giornalista: "Se ne sta parlando poco, ma Lazzari mi sembra un grande colpo per la Lazio. E' un ragazzo che sulla fascia vola, ha una marcia in più".

CALCIOMERCATO LAZIO, PRESO LAZZARI!

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO SU LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE