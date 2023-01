Calciomercato Lazio, dalla Spagna confermano: un altro club di Liga su Escalante

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno in Spagna sempre più probabile per Gonzalo Escalante. Di proprietà della Lazio, il calciatore classe '93 si è trasferito in prestito alla Cremonese la scorsa estate. Ma nella formazione di Alvini non s'è mai imposto con continuità. La sua avventura in grigiorosso può finire già a gennaio (l'allenatore non l'ha neanche convocato per la partita di ieri contro la Juventus). Diversi club spagnoli hanno chiesto informazioni sul suo contro. Nei giorni scorsi s'è parlato di Almeria, ma anche Cadice. A questi si sarebbe aggiunto nelle ultime ore l'Espanyol, in Spagna confermano. Il ritorno nel campionato che l'ha visto diventare protagonista dell'Alaves si avvicina.

