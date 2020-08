Calciomercato Lazio, Fares svolge i test con la Spal

La Lazio sta cercando di rafforzare la rosa in vista della stagione che sta per iniziare (oggi il primo raduno biancoceleste per i tamponi e test) ed ha adocchiato Mohamed Fares per la fascia sinistra. La trattativa è in fase avanzata e mancherebbe poco per vederlo agli ordini di Inzaghi, ma ancora non è stato ufficializzato nulla.

Nel mentre, l'esterno algerino questa mattina si è sottoposto al tampone ed al test sierologico per cominciare la stagione con la Spal, come riporta TuttomercatoWeb.com. Sicuramente, nella prossima stagione, Fares vestirà i colori biancocelesti e con molta probabilità saranno quelli della prima squadra della Capitale, ma bisogna ancora aspettare per l'ufficialità.