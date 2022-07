Calciomercato Lazio, le cifre e le modalità di pagamento di Maximiano

Luis Maximiano, questa mattina, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: ecco le cifre e le modalità di pagamento

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha trovato il suo portiere titolare dopo la partenza di Thomas Strakosha. La scelta dei biancocelesti è ricaduta su Luis Maximiano che, nella mattinata di oggi, è diventato ufficialmente un giocatore biancoceleste. Il classe 1999 si è trasferito dal Granada in cui ha militato per un anno, lasciando un bel ricordo per alcune sue splendide parate. I tifosi biancocelesti sperano che Maximiano possa rendere alla stessa maniera anche con l'aquila sul petto, regalando alla squadra molti punti in campionato con i suoi interventi. La Lazio crede in lui e a dimostrarlo è anche la cifra spesa dalla società per portarlo a Roma. I dettagli sui numeri e sulle modalità di pagamento del calciatore sono stasti resi noti dai consueti comunicati della borsa in occasione delle operazioni di mercato: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiano Arantes Luis Manuel, proveniente dal Granada CF SAD. La cessione definitiva prevede uncorrispettivo di Euro 10.070.000,00, da versarsi, in tre rate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale".