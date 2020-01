Calciomercato Lazio, Martorelli: "Mi aspetto qualcosa dai biancocelesti"

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale del calciomercato volge verso il termine. Venerdì alle 21 suonerà il gong finale e negli ultimi giorni si andrà a caccia del colpo che possa cambiare le carte in tavola. La Lazio, al momento, è ferma alla cessione di Durmisi al Nizza ed è probabile che qualcosa si possa muovere nelle ultime ore. Ne è convinto anche Giocondo Martorelli, operatore di mercato che a TMW dichiara: "Mi aspetto qualcosa dalla Lazio. Ha una grande possibilità: è fuori dalle coppe, deve pensare solo al campionato, farebbe benissimo a giocarsela fino alla fine. È una squadra forte, competitiva. Ma non escluderei un colpo in mezzo al campo”.