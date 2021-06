Calciomercato Lazio, Napoli forte su Thorsby: l'offerta del club azzurro

Morten Thorsby vicino al Napoli? Secondo quanto riportato da Sportmediaset i partenopei avrebbero messo sul piatto un'offerta da 6,5 milioni di euro per il calciatore della Sampdoria. Dal canto suo la società blucerchiata ne chiede 8 per farlo partire e per questo nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita tecnica. Del calciatore, dopo l'arrivo di Sarri, si è parlato anche in orbita Lazio.

