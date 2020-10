Calciomercato Lazio, proposto lo svincolato Asamoah: ma da Formello...

Era scattata l’emergenza esterni, solo parzialmente rientrata. Lazzari è out, ne avrà ancora per quindici giorni; Marusic è tornato ad allenarsi, ma non è al top. C’è poi la questione Lulic: il capitano è a Formello, sta seguendo il suo protocollo, le previsioni lo danno rientrante tra fine novembre e inizio dicembre. Si spera non ci siano intoppi in queste sette-otto settimane. Inzaghi freme, non vede l’ora di riabbracciare Senad, è uno dei suoi fedelissimi, sta mancando tantissimo, s’è visto nella parte finale dello scorso anno e anche in questo avvio. Emergenza esterni che da Formello arriva anche all’esterno, a chi si occupa di mercato che allora prova a sfruttare la contingenza. Mercato chiuso? No, non per gli svincolati, quelli a caccia di una nuova sistemazione. È il caso di Kwadwo Asamoah che s’è liberato dall’Inter e vorrebbe una nuova sfida in Serie A. Sul ghanese è forte l’interesse della Sampdoria, prossima avversaria della Lazio in campionato, ma gli agenti lo hanno proposto anche ad altri club italiani tra cui proprio i biancocelesti.

ASPETTANDO LULIC - Asamoah è reduce da una stagione molto travagliata, ha avuto problemi al ginocchio, solo 11 presenze e 899’ complessivi. Asamoah è assistito da Edoardo Crnjar e Federico Pastorello, sta vagliando la soluzione migliore per il prosieguo della sua carriera. La Lazio per adesso non ha aperto, non ha posti in lista, i due cambi consentiti per le liste del campionato saranno operati per far spazio a Lulic e Radu. Questi sono i piani della società. Asamoah potrebbe diventare una soluzione solo se il recupero di Lulic dovesse conoscere qualche intoppo e tutti a Formello sperano che ciò non accada. O se la FIGC dovesse dare l’ok per l’allargamento delle liste, ipotesi che sembra essersi arenata, dopo un’iniziale apertura. Asamoah dunque non è un’opzione al momento percorribile. La Lazio aspetta Lulic. Lo scenario oggi è questo.

