Calciomercato Lazio, proposto un allenatore portoghese: ecco di chi si tratta

Continua il casting della Lazio per il nuovo allenatore. L'addio di Inzaghi ha sicuramente scosso l'ambiente biancoceleste che però è già pronto ad accogliere una nuova guida tecnica. L'obiettivo numero uno della dirigenza capitolina è Maurizio Sarri che, dopo un anno lontano dai campi, è pronto a rimettersi in gioco. Sono comunque tanti i nomi sullo sfondo come piani B se dovesse saltare la trattativa con il tecnico toscano. Mihajlovic, Italiano, Espirito Santo e non solo. Come riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullá in diretta su Sportitalia: "Alla Lazio è stato proposto anche Marco Silva ma la priorità resta Sarri". Marco Silva è un allenatore portoghese ex Everton, Olympiakos e Sporting Lisbona. Nella sua bacheca vanta una Coppa di Portogallo e un campionato greco.