Calciomercato Lazio, situazione portieri: Maximiano a un passo, mentre Provedel…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si cerca di chiudere la porta. C'è bisogno di un doppio colpo: i nomi sono stati individuati da tempo, manca l'ultimo passo. Sempre più vicino l'acquisto di Luis Maximiano. Trovato l'accordo con il Granada sulle cifre e sulla formula. Prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni, a inizio settimana potrebbe svolgere le visite mediche in Paideia. C'è un intoppo invece per quanto riguarda Ivan Provedel. Sembrava tutto fatto con lo Spezia, mentre la trattativa per il suo arrivo a Roma ha subìto un intoppo. I liguri non hanno dato il via libera al trasferimento dell'estremo difensore nato a Pordenone.