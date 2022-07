Calciomercato Lazio, su Mertens c'è anche l'Inter: è una questione di soldi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Sportmediaset conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un possibile trasferimento all'Inter di Dries Mertens (sul quale è forte anche l'interesse della Lazio). Il club nerazzurro, spiega la nota emittente, è alla ricerca di una seconda punta per sostituire Sanchez, con il quale non è stato ancora trovato l'accordo per la buonuscita. Il belga rappresenta però un obiettivo "abbordabile", poiché la sua richiesta di ingaggio rientrerebbe pienamente nei parametri finanziari fissati da Suning.