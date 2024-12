Calciomercato | Mourinho fa un regalo alla Lazio? Strategie e retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Josè Mourinho potrebbe essere ancora alleato della Lazio. Dopo i 4 derby persi su 6 da allenatore della Roma, il portoghese si è trasferito al Fenerbahce dopo l'esonero dal club giallorosso. Proprio la sessione invernale del calciomercato potrebbe portare vantaggi alla società capitolina. En-Nesyri, attaccante del club turco, è pronto a lasciare la SuperLig per trasferirsi in Arabia Saudita. Secondo O Jogo, Mou avrebbe chiesto alla sua società di lanciarsi su Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro è uno dei pilastri del Mallorca, ma il Fenerbahce è pronto a mettere sul piatto 10 milioni per portarlo in gialloblù. In Spagna sono preoccupati per l'ipotesi perché Muriqi è un idolo alle Baleari, ma il ritorno a Istanbul dove è diventato grande è una possibilità da monitorare. Cosa c'entra la Lazio in tutto questo?

Ricordiamo che nel contratto del numero sette c'è una clausola rescissoria molto importante fissata tra i 30 e i 40 milioni, con alcuni media iberici che parlano di 38 milioni. I Bermellones non hanno reso pubblica la somma prevista dal contratto, ma bisogna capire se sceglieranno di accontentarsi di una somma più bassa viste le iniziali intenzioni del club del Bosforo. Tanto più che la cifra he diventerebbe ancora più bassa visto che in tutto questo entra in scena anche la Lazio. I biancocelesti, infatti, sono venuti incontro alla scelta del calciatore di restare in Spagna nel 2022 accettando un'offerta inferiore rispetto alle richieste, ma avrebbero ottenuto l'inserimento nell'operazione di una percentuale sulla futura rivendita del centravanti. La percentuale, anche questa non confermata dai comunicati ufficiali su acquisto/cessione della punta ma che può essere presente in scritture private tra i club, dovrebbe essere del 45% (CLICCA QUI PER I DETTAGLI DEL 2022). Qualora veramente il Fenerbahce dovesse bussare con dieci milioni per Muriqi, quasi la metà finirebbero a Formello. Soldi che potrebbero essere utili a puntellare la rosa in un gennaio che si preannuncia caldo nonostante le temperature.