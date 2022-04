Caressa dà i voti: "Abraham meglio di Immobile. Poi..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Caressa analizza Ciro Immobile e Tammy Abraham. In un video pubblicato su Tik Tok, il noto telecronista di Sky Sport ha paragonato i due centravanti di Lazio e Roma attribuendogli dei voti in base ad alcune caratteristiche: fisico, tiro, colpo di testa, tecnica e gol. Dopo aver scelto le valutazioni da 1 a 10, Caressa si accorge di aver dato un giudizio migliore all'attaccante inglese. Allora si corregge e aggiunge una nuova voce, la continuità: "È questo il punto di forza di Immobile. Non sarebbe giusto non inserirlo. Dieci a Ciro e 8 ad Abraham". Il bomber di Torre Annunziata chiude con mezzo punto in più rispetto al suo rivale, forse un po' poco considerato il rendimento del miglior marcatore della storia della Lazio negli ultimi anni.

