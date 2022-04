Caso plusvalenze, c'è la data del processo: ecco quando la prima udienza

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus, Napoli e altri 9 club calcistici sono coinvolti nel caso plusvalenze. Le società sono accusate di "avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei giocatori per valori eccedenti quelli consentiti". Stando a quanto riportato dall'Ansa, è stata decisa la data del processo: la prima udienza i terrà il 12 aprile, poi si proseguirà il 14 e il 15 in videoconferenza.

INCHIESTA PRISMA - Intanto i pm di Torino oggi hanno ascoltato i veterani bianconeri Bonucci, Chiellini e Cuadrado riguardo l'inchiesta Prisma: si cerca di fare chiarezza su un possibile falso in bilancio. Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia sicuramente una giornata non facile per gli juventini.