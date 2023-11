Champions League, Lazio - Feyenoord, cosa dicono i bookmakers? Quote e pronostici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è al primo grande bivio della stagione. La sconfitta di Rotterdam ha un po' complicato i piani della squadra di Sarri che adesso non può assolutamente più sbagliare se vuole andare avanti in Champions League. Contro il Feyenoord all'Olimpico non sarà affatto semplice visto che gli uomini di Slot si stanno ben districando in questo girone.

Lazio - Feyenoord: i pronostici dei bookmakers

Seppur il periodo dei biancocelesti non sia degli migliori Betclic nutre un leggero ottimismo. La quota della vittoria dei padroni di casa è di 2,55 euro (per Sisal 2,50) a fronte del 2,71 degli olandesi. Il pareggio invece è pagato 3,48 euro. A prescindere dall'esito finale tra le altre combinazioni interessanti c'è quella relativa al risultato esatto e all'Under e Over 2,5. Nel primo caso il 4-2, risultato con cui è finito il match dello scorso anno in Europa League è quotato a 90 euro. La possibilità di assistere ad un match con almeno tre gol vale 1,73 euro mentre la possibilità contraria ha una quota di 2,04 euro.

MARCATORI - A prescindere da chi tra Ciro Immobile e Valentín Castellanos vincerà il ballottaggio e scenderà in campo da titolare, entrambi sono in lizza per mettere la firma sulla serata. La quota-gol Betclic dell’attaccante della Nazionale è di 2.40, mentre per l’argentino ex Girona è a 2.65. Pronti nuocamente a colpire dopo il match dello scorso anno anche Felipe Anderson, a 3.50, Luis Alberto, a 4.40, e Matías Vecino, a 6.10. Chance anche per Mattia Zaccagni, a 3.50. Sul fronte olandese il pericolo numero uno si chiama Santiago Giménez, con quota-gol Betclic è a 2.40. Il messicano è stato già capace di colpire la Lazio con due doppiette, la prima un anno fa a Roma e la seconda nel trionfo di due settimane fa al de Kuip. Nel 3-1 finale, ha messo la firma anche Ramiz Zerrouki, indicato a 10.50 euro per il confronto in terra romana.

PASSAGGIO DEL GIRONE - Per quanto riguarda le gerarchie nel girone E, secondo le quote di Betclic, l'Atletico Madrid resta favorito per la conquista del primo posto con quota 1.65. Subito dietro il Feyenoord, a 3.50 e a seguire la Lazio, a 4.75. Il Celtic, più defilato, è quotato addirittura a 25.00.