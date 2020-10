Champions League, le squadre più "preziose": Liverpool e City in vetta, la Lazio fuori dalla Top 10

Ancora qualche ora di attesa e poi inizierà ufficialmente la fase a gironi dell'attuale edizione della Champions League. In attesa del fischio d'inizio delle prime gare in programma, Sky Sport ha stilato una speciale classifica, prendendo in considerazione il valore di mercato dei club che partecipano alla maggiore competizione internazionale. Partendo dai dati disponibili su Trasfermarkt, è stata composta la graduatoria, che vede in vetta il Liverpool e il Manchester City, entrambe a quota un miliardo e 8 milioni. Ultimo gradino del podio per il Barcellona, a 878,5 milioni. La prima italiana in classifica è la Juventus, al decimo posto (690,2 milioni). E la Lazio? I biancocelesti, tornati in Champions dopo tredici lunghi anni di attesa, occupano la quindicesima posizione, con un valore di mercato di 361,8 milioni. Poco più su c'è il Borussia Dortmund, dodicesimo a quota 578,25 milioni. Immediatamente prima rispetto alla Lazio, l'Atalanta, a poco più di dieci milioni di differenza rispetto ai capitolini. Zenit e Bruges sono rispettivamente al 22esimo e 23esimo posto.

