Compleanno Lazio, gli auguri di Gabriele Corsi: “Speriamo di tornare presto allo stadio” - VD

Tra i tanti personaggi famosi che hanno fatto gli auguri alla Lazio per i 121 anni di storia, c'è anche Gabriele Corsi. L'attore e presentatore televisivo di fede biancoceleste è intervenuto sui canali ufficiale del club: "Come ha fatto mio padre con me, anche io portato mio figlio allo stadio per vedere la Lazio. Spero di tornarci il prima possibile. Auguri a tutti i tifosi biancocelesti in Italia e nel mondo. Auguri alla società, auguri alla squadra. Sempre forza Lazio".

