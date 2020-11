Crotone - Lazio, Parolo: "Prestazione di squadra, quello che si dice fuori non ci interessa"

Torna a vincere la Lazio che batte 2-0 il Crotone a domicilio. Di Immobile e Correa i due gol decisivi per il risultato finale. Al termine del match è intervenuto Marco Parolo ai microfoni di Lazio Style Radio:

IL MALTEMPO - “Fortunatamente avevo già giocato così, in questo caso sei pronto e sai cosa aspettarti in campo. La squadra si è fatta trovare pronta, siamo venuti qua per vincere e l’abbiamo portata a casa."

LA PARTITA - "Prestazione di squadra, dal primo all’ultimo abbiamo fatto una gran partita E abbiamo dimostrato di avere una rosa ampia e competitiva che può far bene in tutte e due le competizioni. Volevamo vincere per risalire in classifica, ora martedì abbiamo un altro obiettivo e cioè quello di fare un passo importante verso la qualificazione in Champions."

CHAMPIONS - "Sarà una partita tosta come tutte quelle in Champions, contro una squadra fisica che è all’ultima spiaggia. Noi già da domani mattina cominceremo a preparalrla per recuperare energie e farci trovare pronti. Faremo una gara importatnte. L’aereo ci ha portato fortuna, lo abbiamo battezzato alla grande."

Il centrocampista biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Le condizioni erano incerte ma siamo venuti per fare la partita e per vincere. Siamo partiti così dal primo minuto e l’abbiamo dimostrato. Stiamo riprendendo una buona identità e oggi l'ha dimostrato tutta la squadra che si è fatta trovare pronta. Siamo stati bravi ad adattarci al campo e complimenti a tutti. Noi siamo a Formello ci isoliamo da tutto lavoriamo e pensiamo solo di avere più giocatori disponibili in squadra per aiutare mister Inzaghi. Vogliamo sempre farci trovare pronti, quello che si dice fuori non ci interessa".

RIVIVI LA DIRETTA - Crotone - Lazio 0-2: Immobile e Correa, Inzaghi ritrova la vittoria

MOVIOLA - Crotone - Lazio, Sacchi non convince: troppi gialli e poco Var

TORNA ALLA HOME