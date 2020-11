Crotone - Lazio, Wilson: "Immobile vorrà spaccare tutto. E spero di vedere Luis Alberto..."

Torna stasera in televisione Pino Wilson, come sempre con Football Crazy su GoldTv insieme a Elisa Di Iorio. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, per fotografare il momento vissuto dalla squadra di Inzaghi al termine della sosta e commentare la prossima sfida contro il Crotone: "Al di là delle defezioni che stanno rientrando abbiamo già visto che in campo europeo e italiano chi è entrato ha sempre dato il massimo e fatto la differenza. Il Crotone tecnicamente non è superiore a nessuna delle squadre che abbiamo incontrato in queste condizioni, mi auguro che ci sia un risultato pieno anche perché abbiamo cinque partite in cui possiamo fare tanti punti. L'unica cosa brutta è l'assenza di Milinkovic per la quarantena. Bisogna tener presente che dopo queste cinque partite ci sarà un trittico pauroso con Milan, Roma e Napoli, dobbiamo incamerare più punti possibile. Abbiamo già dimostrato di avere una struttura forte, non mi preoccupano le assenze: l'unico timore è il fattore ambientale, il campo del Crotone è malridotto per le piogge cadute in settimana, una squadra tecnicamente più forte può risentirne. Spero che anche questo fatto riesca ad essere superato".

CASO LUIS ALBERTO - "Mi auguro che non ci sia l'esclusione di Luis Alberto, spero che la società possa limitarsi alla multa per il giocatore: è la cosa più logica, mi auguro di vederlo in campo. Ovvio che l'uscita che ha avuto poteva risparmiarsela, è andato oltre, ma è un giocatore della Lazio e non penso ci saranno di nuovo situazioni simili. Quello che ha fatto ha superato la normale convivenza tra giocatori e società".

LE GERARCHIE IN PORTA - "Reina ha dimostrato di essere quel portiere che tutti già conoscevamo, di grande affidamento ed esperienza. Strakosha è incappato nella voragine del Covid e sta cercando di uscirne fuori, credo che allo stato attuale il titolare sarà Reina fino a prova contraria. Immobile da parte sua avrà tanta di quella carica nervosa e agonistica che vorrà spaccare tutto, lui è l'unica vera vittima di questa situazione. E' un giocatore sano e corretto, di una mediocrità unica coinvolgerlo in questo modo. Mi auguro che grazie al suo carattere e alle sue caratteristiche agonistiche riesca a tornare come sappiamo, nessuno nell'ambiente ha mai messo in dubbio la sua persona: spero che risponda a dovere sul campo".